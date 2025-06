Lastwagen, die auf Standstreifen oder Einfahrten zu Rasthöfen parken sind in Deutschland keine Seltenheit. Der ACE hat jetzt Zahlen dazu veröffentlicht.

Berlin - An Lastwagen-Parkplätzen auf deutschen Autobahnen herrscht laut dem Auto Club Europa (ACE) ein "extremer Mangel". Das geht aus einer bundesweiten Untersuchung des Vereins hervor. Demnach lag die Auslastung der Parkflächen im Zeitraum von April bis Juni durchschnittlich bei 151 Prozent - sie waren also deutlich überbelegt.

Für die Erhebung haben Ehrenamtliche des ACE 132 Autobahn-Rastplätze zwischen dem 15. April und dem 3. Juni je einmal untersucht. Die Stellplätze wurden an Werktagen ab 20.30 Uhr unter die Lupe genommen. Dabei zählten sie 5.088 Parkplätze - aber 7.664 parkende Laster. Bei 76 Prozent der untersuchten Parkanlagen standen Lastwagen in Ein- und Ausfahrten oder auf dem Standstreifen. Teilweise wurden auch Autoparkplätze zugestellt. An 16 Prozent der untersuchten Rastplätze fanden die Prüfer noch freie Parkflächen.

Den Negativrekord bei der Untersuchung stellte der Rastplatz Brönninghausen bei Bielefeld mit einer Auslastung von 438 Prozent dar. Statt regulär zulässigen acht parkten dort 35 Laster. Grundsätzlich sei die Lage auf den stark befahrenen Ost-West-Transitachsen, der A3 in Bayern, der A5 zwischen Frankfurt und Karlsruhe sowie in den Großräumen Berlin und Frankfurt am Main prekär.

ACE: Einzelne Beobachtungen nicht überbewerten

Da es sich immer um Momentaufnahmen handelte, sollten die einzelnen Beobachtungen nicht überbewertet werden, sagte eine ACE-Sprecherin. Über ganz Deutschland gesehen zeichne sich aber ein klares Bild ab: "Wer heute als Lkw-Fahrer oder -Fahrerin einen Parkplatz sucht, ist oft gezwungen, an ungeeigneten Stellen zu halten", ergänzte der ACE-Vorsitzende Sven-Peter Rudolph. Das beeinträchtige erheblich die nötige Ruhezeit der Fahrerinnen und Fahrer und gefährde gleichzeitig die Sicherheit von Autofahrern.

Der ACE fordert daher vom Bund und der Autobahngesellschaft bundesweit zehntausende zusätzliche Lastwagen-Stellplätze - auch durch eine bessere Platznutzung an bestehenden Rasthöfen und Parkplätzen. Besonders gefährliche Bereiche, die als Ausweichparkflächen genutzt werden, sollen hingegen verbaut werden. Das bisher in der Erprobung befindliche System zur digitalen Anzeige verfügbarer Parkflächen soll demnach ausgeweitet werden.