Rund 40.000 verschiedene Vornamen gibt es in Stuttgart. Das Statistische Amt hat sie ausgewertet. Auf einer Internetseite kann man nach Herzenslust stöbern.
18.03.2026 - 14:37 Uhr
Nenne mir deinen Vornamen und ich sage dir, wie alt du bist. An diesem Spruch ist etwas dran. Das wissen auch Telefonbetrüger, die besonders gerne dort anrufen, wo sie anhand der Vornamen ältere Menschen vermuten. Wie die Zusammenhänge genau sind, welche Trends und Favoriten es bei den Vornamen gibt, erfasst das Statistische Amt der Stadt Stuttgart und bietet seit 2023 ein sogenanntes Dashboard an, also eine Internetseite, auf der jeder selbst recherchieren kann. Es ist jetzt aktualisiert worden.