Spionage-Flüge mit Drohnen und Hinweise auf eine Bedrohung für die Nato-Kaserne in Geilenkirchen zeigen: Deutschland muss mehr tun, um für seine Sicherheit zu sorgen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 23.08.2024 - 18:00 Uhr

In Schleswig-Holstein ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil mutmaßlich Spionage-Drohnen das Gelände eines Terminals für Flüssiggas und eines früheren Atomkraftwerks überflogen haben. In Nordrhein-Westfalen wurde vorübergehend die Sicherheitsstufe einer Nato-Kaserne erhöht, weil es Hinweise auf eine Bedrohung gab. In diesem Jahr gab es weitere Vorfälle: Ein in Brand gesetzter Strommast legte im Frühjahr die Tesla-Fabrik nahe Berlin lahm. Hinzu kommen zahlreiche Cyberangriffe. Meldungen wie diese zeigen einmal mehr: Deutschland muss mehr für seine Sicherheit tun.