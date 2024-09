Anwohnerparken am Bahnhof könnte teuer werden

Erhöhung auf das Zwölffache in Korntal-Münchingen

Geht es nach der Stadtverwaltung von Korntal-Münchingen, kostet ein Bewohnerparkausweis in Korntal künftig 120 Euro – vorher 10,20 Euro. Das kommt nicht überall gut an.

Stefanie Köhler 20.09.2024 - 17:54 Uhr

Für den Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) ist die Sache klar: Wer rund um den Korntaler Bahnhof parkt, muss mehr Geld zahlen. Konkret will die Stadtverwaltung von Korntal-Münchingen die Gebühr für die Ausweise erhöhen, mit denen die Anwohner unbegrenzt parken können: auf 120 Euro im Jahr. Bislang verlangt sie 10,20 Euro für einen Bewohnerparkausweis. Sie strebt also eine Erhöhung auf fast das Zwölffache an. Mit Parkscheibe darf man sein Fahrzeug zwischen 8 und 18 Uhr maximal zwei Stunden lang abstellen.