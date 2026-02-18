 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Erinnerung an NS-Opfer Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Erinnerung an NS-Opfer: Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun
1
Der Künstler Gunter Demnig verlegt Stolpersteine in ganz Deutschland, hier ein Beispiel aus Stuttgart, in der Azenbergstraße 57 zum Gedenken an Fritz Sontheimer, Paul Sontheimer und Heinz Sontheimer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Filderstadt plant mit Hilfe von Schülern erste Stolperstein-Verlegungen. In Leinfelden-Echterdingen ist man noch nicht so weit. Warum?

Warum gibt es in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt keine Stolpersteine? Die Frage kam kürzlich anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages auf. Tatsächlich ist sie mehr als berechtigt, gibt es doch das Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig seit 1992. Schon seit 2003 erinnern Stolpersteine in Stuttgart an Opfer des NS-Regimes. Und ganz aktuell werden am 20. Februar im benachbarten Neuhausen auf den Fildern erstmals fünf Stolpersteine verlegt.

 

Auf Anfrage gibt der Leiter des Stadtarchivs Filderstadt, Nikolaus Back, einen wichtigen Hinweis, warum in den meisten Filderorten das Thema Stolpersteine in der Vergangenheit kaum Beachtung fand: „In Filderstadt lebten keine jüdischen Familien“, erklärt der Historiker. Jedenfalls nicht zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Grund: Der Antisemitismus ist keine Erfindung der Nazis. „Im altwürttembergischen Gebiet wurden die Juden schon zu Zeiten von Herzog Eberhard im Bart vertrieben“, so Back. Also bereits um 1500.

Die sich daraus entwickelnde Judenfeindschaft hat das evangelische Württemberg in der Folge mehr als 300 Jahre geprägt. Als im 19. Jahrhundert im Zuge der sogenannten Emanzipationsdebatte Menschen jüdischen Glaubens nach und nach hierzulande wieder Fuß fassten, taten sie das vor allem in größeren Städten, dort, wo es Arbeit gab.

Stolperstein-Bewegung in Filderstadt

Gleichwohl bewegt sich nun zumindest in Filderstadt in Sachen Stolpersteine etwas. Impulsgeber sind hier die Schüler der Geschichts-AG des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums in Bernhausen. Wie die Leiterin der AG, die Geschichtslehrerin Madlena Müller-Karpe, erzählt, hatten die Schüler der AG vor rund zwei Jahren Stadtarchivar Back zu einem Vortrag über den Nationalsozialismus in Filderstadt eingeladen. „Da kam die Frage auf, wo es hier Stolpersteine gibt“, so die Lehrerin.

Auch hier sei zwar zunächst der Hinweis auf die frühe Judenvertreibung gekommen. Doch Back gab in diesem Zusammenhang den Tipp, dass man durchaus nach anderen Opfern des NS-Regimes in Filderstadt suchen könnte. Zum Beispiel nach Euthanasie-Opfern oder politisch Verfolgten. Wichtig in diesem Zusammenhang: Stolpersteinen erinnern immer dort an NS-Opfer, wo sie auch nachweislich gewohnt und gelebt haben.

Der Forscherdrang der Schüler war entfacht. Seit zwei Jahren versuchen sie in der Sache Licht ins Dunkel zu bringen. Madlena Müller-Karpe betont, dass in Filderstadt die Unterstützung für das Projekt von Anfang an da war. Mit Hilfe der Geschichts-AG will Back nun in den kommenden Monaten die Recherchen abschließen, sodass Ende 2026 oder Anfang des kommenden Jahres auch in Filderstadt die ersten Stolpersteine verlegt werden könnten. Back rechnet, genauso wie in Neuhausen, mit rund fünf bis sechs Euthanasie-Opfern, von denen man verlässlich die Wohnadressen ermitteln konnte. Bei diesen Opfern handelte es sich meist um psychisch Kranke.

Die Stolpersteine, hier als Beispiel ein Stein, der in Stuttgart-Vaihingen verlegt wurde, sollen an NS-Opfer erinnern. Foto: Torsten Schöll

Ein politisch Verfolgter, der für eine Stolperstein-Verlegung in Filderstadt in Frage kommt, sei der ehemalige SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Plattenhardt, Reinhold Eckardt. Wie Back erklärt, sei Eckardt 1933 während des Wahlkampfs in Stuttgart in eine Live-Rundfunk-Sendung eingedrungen und habe „Nieder mit Hitler“ gerufen. Er konnte in die Schweiz fliehen.

Warum gibt es keine Stolpersteine in Leinfelden-Echterdingen?

Und in Leinfelden-Echterdingen? Dort verweist man ebenfalls auf die Tatsache, dass es nach bisherigem Kenntnisstand „keine jüdischen Mitbürger gab, die deportiert und in einem Vernichtungslager umgekommen sind“, so ein Sprecher der Stadt. Zwar wisse man von einer jüdischen Familie, doch diese sei vorzeitig emigriert.

„Die Umstände der Emigration sind bislang nicht näher bekannt und erfordern gegebenenfalls noch weitere Recherche“, heißt es weiter. Zudem sei zu klären, ob in diesem Fall die Kriterien für die Verlegung von Stolpersteinen erfüllt seien. „Sobald dies erfolgt ist, werden wir dazu auch in den Dialog mit dem Gemeinderat gehen“, so der Sprecher.

Unsere Empfehlung für Sie

Gedenken in Stuttgart: In Stuttgart gab es mehr Zwangsarbeiterlager als Haltestellen

Gedenken in Stuttgart In Stuttgart gab es mehr Zwangsarbeiterlager als Haltestellen

Es ist eine offene Wunde der Stadtgeschichte: 40.000 Zwangsarbeiter schufteten in Stuttgart während des Dritten Reichs. Viele starben. Nun werden diese Schicksale beleuchtet.

Nicht beantwortet ist indes die Frage, ob es in Leinfelden-Echterdingen wie in Filderstadt und Neuhausen möglicherweise nicht-jüdische Opfer des Nationalsozialismus gegeben hat. Die Stadt verweist darauf, dass ihr Schwerpunkt des Erinnerns vor allem in der Aufarbeitung der Schicksale der jüdischen Zwangsarbeiter des ehemaligen KZ-Außenlagers am Flughafen liege.

Weitere Themen

Erinnerung an NS-Opfer: Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Erinnerung an NS-Opfer Warum sich die Filderorte mit Stolpersteinen schwer tun

Filderstadt plant mit Hilfe von Schülern erste Stolperstein-Verlegungen. In Leinfelden-Echterdingen ist man noch nicht so weit. Warum?
Von Torsten Schöll
Esslingen macht Minus: Grundsteuer B in Esslingen: 2025 fehlten knapp zwei Millionen Euro

Esslingen macht Minus Grundsteuer B in Esslingen: 2025 fehlten knapp zwei Millionen Euro

Als die Grundsteuerreform im Jahr 2025 umgesetzt wurde, hagelte es Beschwerden. Etliche Hausbesitzer legten auch formal Einspruch ein – und hatten damit Erfolg.
Von Andreas Pflüger
Unfall bei Neckartailfingen: 28-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Unfall bei Neckartailfingen 28-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 28-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag auf der B 312 bei Neckartailfingen tödlich verletzt worden.
Von adi
Esslinger Bücherei-Debatte: Bürgerentscheid zur Bibliothek: Demokratie braucht lebendigen Dialog

Esslinger Bücherei-Debatte Bürgerentscheid zur Bibliothek: Demokratie braucht lebendigen Dialog

Die Esslinger Stadtverwaltung zeigt in sozialen Netzwerken ihre Sicht auf die möglichen Bücherei-Standorte. Dass keine Kommentare möglich sind, sorgt für Kritik.
Von Alexander Maier
ÖPNV in Filderstadt: Filderstadtticket: Verkaufszahlen sinken und machen dennoch zufrieden

ÖPNV in Filderstadt Filderstadtticket: Verkaufszahlen sinken und machen dennoch zufrieden

Filderstadt ist eine von mehr als 40 Kommunen im VVS-Gebiet, die ein vergünstigtes Stadtticket anbieten. 19.000 Stück wurden 2025 verkauft, das sind weniger als zuvor.
Von Caroline Holowiecki
Unfall im Kreis Esslingen: Auto stößt mit Lastwagen zusammen – Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Unfall im Kreis Esslingen Auto stößt mit Lastwagen zusammen – Autofahrer stirbt an Unfallstelle

Ein 28-Jähriger gerät auf der B312 bei Neckartailfingen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Lastwagen entgegen – mit schwerwiegenden Folgen.
Nach der Flucht: Geflüchteter wird Einser-Student und unterrichtet jetzt Deutsch

Nach der Flucht Geflüchteter wird Einser-Student und unterrichtet jetzt Deutsch

Amir Shkify kam 2015 nach Deutschland. Heute bringt der Deutsch-Syrer Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in Leinfelden-Echterdingen die deutsche Sprache bei.
Von Natalie Kanter
Esslinger Bücherei-Debatte: Ärger um Instagram-Filme der Stadt zum Bürgerentscheid

Esslinger Bücherei-Debatte Ärger um Instagram-Filme der Stadt zum Bürgerentscheid

Vor dem Bürgerentscheid zur Esslinger Bücherei bewertet die Stadtverwaltung beide Standorte in Social-Media-Beiträgen. Vier Ratsfraktionen sehen das kritisch.
Von Alexander Maier
Brand in Leinfelden: Brennpunkt Neuer Markt: Haben Jugendliche gezündelt?

Brand in Leinfelden Brennpunkt Neuer Markt: Haben Jugendliche gezündelt?

Polizei und Feuerwehr verhinderten, dass ein Feuer aus einem brennenden Müllcontainer auf ein Haus übergreift. Das Gebiet rückt aufgrund von Vandalismus immer wieder in den Fokus.
Von Armin Friedl
Leserführung: So sieht es im neuen Kompostwerk in Kirchheim aus

Leserführung So sieht es im neuen Kompostwerk in Kirchheim aus

Der Abfallwirtschaftsbetrieb und die Eßlinger Zeitung organisieren eine Leserführung über die Baustelle des neuen Kompostwerks in Kirchheim. Die ersten 20 Anmeldungen sind dabei.
Von Johannes M. Fischer
Weitere Artikel zu Filderstadt Leinfelden-Echterdingen Gedenken Nationalsozialismus Erinnerung
 
 