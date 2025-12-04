Ein neuer Gedenkort soll an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Das hat der Bundestag beschlossen. Das ist überfällig, findet unsere Autorin Rebekka Wiese.
04.12.2025 - 11:56 Uhr
Viele Polen warten seit Jahrzehnten auf diese Form der Anerkennung. Nun hat der Bundestag beschlossen, einen Gedenkort für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin errichten zu lassen. Dass er nun endlich kommt, ist überfällig. Zumal von der Entscheidung bis zur Umsetzung noch weitere Jahre vergehen dürften.