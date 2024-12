Der Eisbär Wilbär, der vor kurzem gestorben ist, hat für ganz besondere Erlebnisse bei einem ehemaligen Filderstädter Lehrer und seiner Familie gesorgt, an die er gerne denkt.

Iris Frey 12.12.2024 - 17:30 Uhr

Um den kleinen Eisbären in der Bärenanlage des Stuttgarter Zoos zu sehen, mussten die Besucher in der Wilhelma erst mal einen großen Menschenauflauf bewältigen. So hat Großvater Walter Keller damals die Enkel auf die Schulter und an die Hand genommen. Denn: Für Kinder war es schwierig, vorne an die Anlage zu kommen und etwas zu sehen. Die erwachsenen Besucher waren mit Fotos und Videokamera zugange. Da war kaum Platz für die kleineren Besucher. Den Kindern wurde kein Vortritt gewährt. Und: „Wir konnten ihn nur im Minutentakt sehen“, erinnert sich Walter Keller. Er sei traurig gewesen und hätte den Enkeln gerne mehr Zeit gegeben, um Wilbär kennenzulernen, sagt der Filderstädter.