Juan Carlos blickt zurück: Warum er ein Millionen-Geschenk aus Saudi-Arabien als «schweren Fehler» bezeichnet – und was er über Franco und seine Familie offenbart.
29.10.2025 - 14:37 Uhr
Paris/Madrid - Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos hat in einem Rückblick auf sein Leben eingeräumt, viele Menschen "enttäuscht zu haben". Er sei Opfer eigener "Fehlurteile aus Liebe und Freundschaft" und "unglücklicher Bekanntschaften" geworden, berichtete die französische Zeitung "Le Monde" unter Berufung auf die in Kürze zunächst in Frankreich erscheinende Biografie des 87-Jährigen.