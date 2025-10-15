Erinnerungspolitik Wie Autoritäre die Geschichte fälschen
Von der AfD bis zu Trump und Putin: Die Vergangenheit wird umgeschrieben, um eigenes Machtstreben zu begründen. Das findet kein gutes Ende.
Von der AfD bis zu Trump und Putin: Die Vergangenheit wird umgeschrieben, um eigenes Machtstreben zu begründen. Das findet kein gutes Ende.
Die Haltung, mit der eine Gesellschaft ihrer Vergangenheit begegnet, sagt viel über deren demokratische Reife aus. In der Zeit zwischen der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 und dem Ersten Weltkrieg schnellten allerorten die Bismarck-Denkmäler in die Höhe, auch in Stuttgart grüßt ein Exemplar vom Norden her ins Tal hinab.