Die Erinnerungsräume auf dem Alten Friedhof in Böblingen sind am Ostersonntag geöffnet. Das Kunstwerk dient der Aufarbeitung der Stadtgeschichte im Zweiten Weltkrieg.

Wolfgang Berger 31.03.2026 - 14:00 Uhr

Die Erinnerungsräume auf dem Alten Friedhof in Böblingen sind am Ostersonntag, 5. April, zwischen 15 und 17 Uhr wieder geöffnet. Dort präsentiert der Künstler Marinus van Aalst sein Kunstwerk zur Aufarbeitung und Wahrnehmung der Stadtgeschichte im Zweiten Weltkrieg. So tritt die künstlerische Arbeit in den Kellerräumen der Friedhofskapelle in einen Dialog mit den architektonischen Gegebenheiten.