Erkältungen im Landkreis Göppingen Atemwegserkrankungen nehmen zu
Werden die Temperaturen kühler, steigt die Zahl der Erkältungsfälle. Doch wie sieht die Situation im Landkreis Göppingen aus?
Werden die Temperaturen kühler, steigt die Zahl der Erkältungsfälle. Doch wie sieht die Situation im Landkreis Göppingen aus?
Wenn es draußen kälter wird, wird meist mehr gehustet. Der Start in den Herbst gilt gleichermaßen als der Beginn einer Zeit der Infekte. Doch wie sieht es nach den ersten kalten Tagen im Landkreis Göppingen aus? Ist Corona noch ein Thema? Und wie kann man sich und andere vor Ansteckungen schützen?