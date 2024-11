Die Wartezimmer bei den Ärzten im Landkreis Göppingen sind voll: Besonders Atemwegserkrankungen nehmen wieder zu – die Viren sind jetzt im Herbst verstärkt unterwegs.

Peter Buyer 02.11.2024 - 06:00 Uhr

Die Tage werden länger, die Blätter fallen und die Nasen fangen an zu laufen. Viele Göppingerinnen und Göppinger merken das zu Hause, einer oder eine in der Familie schnieft fast immer. Auch am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Kindergarten steigt der Papiertaschentuch-Verbrauch, viele Triefnasen bleiben gleich daheim. Die Wartezimmer der Arztpraxen im Landkreis sind voll. In Zahlen fassen lässt sich das auch – ein Blick in die Daten des aus den Corona-Zeiten noch bestens bekannten Robert-Koch-Instituts ist immer interessant.