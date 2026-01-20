Erkältungszeit in Stuttgart: Wieso läuft die Nase im Winter – und ist schnäuzen besser oder hochziehen?

Es kennt vermutlich jeder: Sobald es kalt ist, geht das Geschniefe los. Die Nase läuft und läuft. Doch warum ist das eigentlich so? „Im Winter kommt es saisonal zu einem häufigeren Auftreten von viralen Infektionen der oberen Atemwege“, sagt Stephan Horn, Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie sowie Oberarzt am Marienhospital in Stuttgart. Das liege unter anderem daran, dass wir uns vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten: „Hier ist die Viruskonzentration deutlich höher als an der frischen Luft“, so Horn weiter. Und diese Keime, darunter auch Erkältungsviren, atmen wir dann ein – und werden im schlimmsten Fall krank.