Mangel an Belegärzten in Stuttgart Anna-Klinik gibt Geburtshilfe auf

Die Anfänge liegen in den 1930er Jahren, seit mehr als einem halben Jahrhundert war die St.-Anna-Klinik am heutigen Standort in Bad Cannstatt als babyfreundliches Krankenhaus eine Adresse in der Stuttgarter Geburtshilfe. Doch Ende März ist Schluss.