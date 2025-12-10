Den Gesprächstermin am Montagnachmittag muss Claudia Klett-Bay ausfallen lassen: Schwindel. „Das hatte ich noch fast nie, hoffentlich etabliert sich das nicht“, sagt die Erdmannhäuserin. Früher, da ist sie sich sicher, hätte sie sich solche Gedanken überhaupt nicht gemacht. Aber seit dem Herbst 2022 ist das anders. Damals erkrankte sie zum ersten Mal an Corona in Form einer heftigen Grippe. Seither leidet sie an Long Covid, hört ganz genau auf ihren Körper – und findet Unterstützung in einer Ludwigsburger Selbsthilfegruppe.