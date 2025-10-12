Der frühere US-Präsident hat schon länger Prostatakrebs. Jetzt werden neue Details seiner Therapie bekannt.
12.10.2025 - 17:57 Uhr
Washington - Der frühere US-Präsident Joe Biden unterzieht sich im Kampf gegen den Prostatakrebs einer Strahlentherapie. Beraterin Kelly Scully aus Bidens Büro bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Als Teil der Behandlung von Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung." Zuvor hatten US-Medien darüber berichtet.