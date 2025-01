Erst zeigt er in einem Jugendklub den Hitlergruß. Dann sorgt der 32-Jährige bei der Polizei erneut für Ärger.

red/dpa 27.01.2025 - 14:35 Uhr

Ein Mann soll in Erlangen mehrfach den Hitlergruß gezeigt und später an ein Polizeigebäude uriniert haben. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen, wie der 32-Jährige am späten Samstagabend bei einem Konzert in einem Jugendklub die verbotene Geste machte. Ein Mitarbeiter der Einrichtung forderte den Mann auf, den Ort zu verlassen, was der Beschuldigte aber verweigert habe, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei daraufhin in Gewahrsam genommen worden.