 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw: „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar
1
Nicht nur Wanderfreunde haben mit der Hesse-Bahn eine gute Möglichkeit, ohne Auto nach Calw zu gelangen. Foto: Lightworkart

Mit der Hermann-Hesse-Bahn rückt der Nordschwarzwald näher an Stuttgart heran. Eine komfortable Verbindung lockt nun Ausflügler in die malerische Hesse-Stadt.

Mit der Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn, die künftig auch mit Halbstundentakt zwischen Calw und Renningen verkehren wird, wurde nicht nur für Menschen aus Calw und Umgebung die Möglichkeit geschaffen, mit nur einem Umstieg in weniger als einer Stunde mit nur einem Umstieg aus der Geburtsstadt des Literaturnobelpreisträgers Hermann Hesse ins Zentrum der Landeshauptstadt zu kommen. Auch für Menschen aus dem Großraum Stuttgart, die bei ihren Touren auf die Nutzung von Bus und Bahn setzen, gibt es damit eine bequeme, verlässliche und auch landschaftlich attraktive Verbindung bis in die malerische Fachwerkstadt Calw. Von dort aus gibt es zahlreiche Wanderwege und Fahrradrouten, um den Nordschwarzwald zu erkunden.

 

Dass Calw ein interessantes Ausflugs- und Naherholungsziel für Leute aus Stuttgart und Umgebung ist, war zuletzt am Pfingstwochenende zu erleben. Zahlreiche Einzelpersonen, Paare und kleine Gruppen fuhren mit der Hermann-Hesse-Bahn bis nach Calw und gingen von dort aus auf Erkundungstour. Ein Wermutstropfen für die aus Stuttgart anreisenden Besucher: Wegen Arbeiten an der Bahnstrecke war das Teilstück zwischen Leonberg und Weil der Stadt gesperrt. Ein Umstieg auf den Bus war deshalb erforderlich. „Das hatte ich mir so nicht vorgestellt“, sagte Andreas Helmtaler verärgert über den nötigen Fahrzeugwechsel, da er nach einer Operation derzeit nicht so gut zu Fuß sei. „Aber die Anbindung hat sehr gut geklappt“, hob er trotz des für ihn unerfreulichen Umstiegs hervor. Und er gab sich versöhnlich: „Dann muss ich die Strecke in Kürze halt nochmals fahren – dann aber hoffentlich ganz auf der Schiene.“

Lob: In der Hesse-Bahn gibt es Toiletten

Linus Maier aus Stuttgart ist ebenfalls mit der Bahn von Stuttgart ins Nagoldtal gefahren, für ihn hat der erforderliche Umstieg zwischendurch auf den Bus das Reiseerlebnis nicht getrübt. „Ich habe mir das Deutschlandticket zugelegt und hatte schon länger vor, mal auf dieser Strecke nach Calw zu fahren“, sagt Maier, der auf dieser Strecke künftig öfter unterwegs sein möchte. Es sei eine tolle Bahnstrecke, und man komme auf diese Weise sehr einfach in den Schwarzwald.

Auch Fahrräder können in der Hesse-Bahn mitgenommen werden. Foto: Ralf Recklies

Positiv ist ihm bei der Fahrt aufgefallen, dass die auf der Strecke zwischen Weil der Stadt und Calw eingesetzten Züge über eine Toilette verfügen. Der einst in der Textilbranche tätige Maier kennt Calw aus früheren Zeiten. Ab und an hatte er geschäftlich in der südlich der Kernstadt gelegenen Baumwollspinnerei Schmid zu tun. Gerne hat er dann auch einen Stopp direkt in Calw eingelegt.

Unsere Empfehlung für Sie

Weil der Stadt/Calw: Hesse-Bahn: Geht’s jetzt voran?

Weil der Stadt/Calw Hesse-Bahn: Geht’s jetzt voran?

Die Reaktivierung der Zugverbindung zwischen Weil der Stadt und Calw hat sich bisher gezogen. Für einen der wenigen letzten Abschnitte liegt jetzt eine Genehmigung vor.

Auch für Helmut Rebholz aus Stuttgart ist Calw kein unbekanntes Pflaster. Von 1961 bis 1963 war er in der dortigen Kaserne stationiert, wie er erzählt – und ist schon damals auf der Strecke der einstmals königlich württembergischen Schwarzwaldbahn auf der Schiene angereist, „mit dem Schienenbus“.

Die Anreise ab Weil der Stadt – „bis dahin sind wir mit dem Auto gefahren“ – hat Helmut Rebholz mit seiner Frau Brigitte genossen. Man habe tolle Ausblicke und die Anreise sei unkompliziert: „Bequemer geht’s nicht“, sagt Brigitte Rebholz. Und ihr Mann ergänzt: „So konnten wir jetzt auch mal die berühmten Fledermaustunnel kennenlernen.“ Bedauerlich für Brigitte Rebholz als Hesse-Liebhaberin war die Tatsache, dass das Hesse-Museum derzeit renoviert wird und daher noch bis Juli nächsten Jahres geschlossen ist, wie sie am Ende ihres Calw-Besuchs resümiert. Überhaupt, so ihr Eindruck, seien wenig Lokale geöffnet gewesen. Da gebe es noch Luft nach oben. Gleichwohl sei eine Reise nach Calw aber lohnenswert – „es ist einfach eine schöne Stadt“, so das Fazit des Paars. Spätestens 2027 wollen sie daher nach der Eröffnung des Hesse-Museums erneut nach Calw kommen.

Auf den Markt nach Calw – das wird nun einfacher

Auch für Gerhard und Ilona Maaß war es das erste Mal, dass sie mit der neuen Bahn nach Calw gefahren sind. Und auch sicher nicht zum letzten Mal. Schon früher seien sie gerne samstags nach Calw gekommen, um dort auf den Markt zu gehen – das werde mit der Bahn nun vielleicht noch einfacher. Insgesamt sei es ein tolles Angebot, um aus Richtung Stuttgart Calw zu erreichen.

Die Hermann-Hesse-Bahn in Calw: der Schwarzwald ist per Zug gut erreichbar. Foto: Lightworkart

Dass bei den Ausflügen in die Hesse-Stadt noch „nicht alles ganz reibungslos klappe“, nimmt Martin Scheiter gelassen, auch wenn er bei seinen Fahrten schon die eine oder andere Störung erlebt hat. „Das wird im nun beginnenden Betrieb mit Halbstundentakt hoffentlich besser“, sagt er optimistisch.

„Es gibt wunderbare Routen, die man zu Fuß machen kann“

Vor allem zum Wandern war er in den vergangenen Wochen bereits mehrfach, alleine oder mit Freunden, in Calw, „denn es gibt von hier aus viele wunderbare Routen, die man zu Fuß machen kann. Auch im Sommer, wenn die Sonne brennt, da die Wege viel durch den Wald führen“, sagt der begeisterte Wanderer. Calw und Umgebung habe er trotz des landschaftlichen Reizes bisher eher links liegen gelassen. Der Grund: die Anreise ohne eigenes Auto war mit mehreren Umstiegen und einer Busnutzung verbunden. „Und Busfahren ist einfach nicht mein Ding“, erklärt Scheiter achselzuckend. Was ihn als häufigen Bahnfahrer besonders: „Dass die Strecke in den VVS-Verbund integriert worden ist.“

Weitere Themen

Konferenz in Herrenberg: Organisation „Wendepunkt“ erwartet Heilung von schweren körperlichen Leiden

Konferenz in Herrenberg Organisation „Wendepunkt“ erwartet Heilung von schweren körperlichen Leiden

Bei der Konferenz der Organisation „Wendepunkt“ von 4. bis 6. Juni sollen bei einem Heilungsgottesdienst alle körperlichen und seelischen Erkrankungen geheilt werden können.
Von Martin Dudenhöffer
Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw: „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Mit der Hermann-Hesse-Bahn rückt der Nordschwarzwald näher an Stuttgart heran. Eine komfortable Verbindung lockt nun Ausflügler in die malerische Hesse-Stadt.
Von Ralf Recklies
Einbruch in Schule: Diebe stehlen Zeugnisse, Computer und Kameras

Einbruch in Schule Diebe stehlen Zeugnisse, Computer und Kameras

Unbekannte Täter brechen in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch ein. Sie durchwühlen die Spinde der Lehrer und klauen elektronische Geräte.
Von Anke Kumbier
Dreister Diebstahl: Auto und Mountainbike aus Böblinger Tiefgarage gestohlen

Dreister Diebstahl Auto und Mountainbike aus Böblinger Tiefgarage gestohlen

Eine Frau traut ihren Augen nicht, als sie zu ihrem kurz davor abgestellten Wagen in die Tiefgarage ihres Hauses geht - und der nicht mehr da ist.
Von Carola Stadtmüller
Brand in Sindelfingen: Millionenschaden in Autohaus

Brand in Sindelfingen Millionenschaden in Autohaus

Am Montagvormittag bricht in der Ausstellungshalle eines Autohandels in der Neckarstraße in Sindelfingen ein Brand aus. Eine Vielzahl von Autos werden beschädigt.
Von Wolfgang Berger
Sindelfingen: Schwerverletzter Fahrer: Ford landet auf dem Dach

Sindelfingen Schwerverletzter Fahrer: Ford landet auf dem Dach

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Dienstagvormittag in Maichingen schwer verletzt worden bei einem Zusammenstoß mit einem LKW.
Von Carola Stadtmüller
Zahlen der AOK: Blick auf den Krankenstand im Raum Leonberg überrascht

Zahlen der AOK Blick auf den Krankenstand im Raum Leonberg überrascht

Es gibt große Unterschiede zwischen einzelnen Branchen und Berufen im Altkreis. Welche Gruppen besonders häufig krankgemeldet sind – und welche am wenigsten.
Von Jelena Maier-Kasparek
Verbrechen in Leonberg: Unbekannter gibt sich als Hausmeister aus – und stiehlt Seniorin zwei Ringe

Verbrechen in Leonberg Unbekannter gibt sich als Hausmeister aus – und stiehlt Seniorin zwei Ringe

Er nutzt am Montagmittag einen unbeobachteten Moment aus: Ein Mann gibt vor, Rauchmelder überprüfen zu wollen. Am Ende fehlt bei einer Seniorin Schmuck.
Von Marius Venturini
Böblingen: Café Vergissmeinnicht startet auf dem Alten Friedhof

Böblingen Café Vergissmeinnicht startet auf dem Alten Friedhof

Auf dem Alten Böblinger Friedhof entsteht ein neuer Ort der Begegnung. Vor der offiziellen Eröffnung gibt es vorab zwei Probebetriebe.
Von Veronika Andreas
Marihuana in Region geschleust: Gut drei Jahre Haft für Drogenschmuggel aus Spanien

Marihuana in Region geschleust Gut drei Jahre Haft für Drogenschmuggel aus Spanien

Urteil am Landgericht Stuttgart: Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer gestand, 240 Kilo Marihuana nach Ditzingen und Leonberg geschmuggelt zu haben. Die finanziellen Folgen sind gravierend.
Von Henning Maak
Weitere Artikel zu Weil der Stadt Hesse-Bahn Bus Video Schwarzwald Deutsche Bahn Fahrrad Ausflugstipps
 
 