Erlebnis Hesse-Bahn nach Calw: „Busfahren ist nicht mein Ding“ – Calw endlich bequem erreichbar

Mit der Inbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn, die künftig auch mit Halbstundentakt zwischen Calw und Renningen verkehren wird, wurde nicht nur für Menschen aus Calw und Umgebung die Möglichkeit geschaffen, mit nur einem Umstieg in weniger als einer Stunde mit nur einem Umstieg aus der Geburtsstadt des Literaturnobelpreisträgers Hermann Hesse ins Zentrum der Landeshauptstadt zu kommen. Auch für Menschen aus dem Großraum Stuttgart, die bei ihren Touren auf die Nutzung von Bus und Bahn setzen, gibt es damit eine bequeme, verlässliche und auch landschaftlich attraktive Verbindung bis in die malerische Fachwerkstadt Calw. Von dort aus gibt es zahlreiche Wanderwege und Fahrradrouten, um den Nordschwarzwald zu erkunden.