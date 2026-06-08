Ein 25-Jähriger ist offenbar mit Bekannten in einer Rutsche im Spaßbad „Miramar“ zusammengestoßen. Später starb er in einem Krankenhaus. Ermittler suchen nach der Todesursache.

red/dpa/lsw 08.06.2026 - 14:02 Uhr

Nach dem tödlichen Rutschen-Unfall im Spaßbad „Miramar“ in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen steht auch trotz der Obduktion des toten 25-Jährigen bisher keine Todesursache fest. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Mannheim. Diese seien bereits in Auftrag gegeben worden.