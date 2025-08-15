Der Besuch im Erlebnis-Bad Rulantica endet in einem Alptraum. Ein Kind verschwindet und berichtet später von Missbrauch. Es dauert Tage, bis ein Verdächtiger identifiziert ist. Warum?
15.08.2025 - 15:12 Uhr
Im Fall des mutmaßlichen Missbrauchs eines kleinen Mädchens, das zuvor aus dem Erlebnisbad Rulantica des Europa-Parks in Südbaden gelockt wurde, ist die Polizei erst nach Tagen auf die Spur des Verdächtigen gekommen. Das liege unter anderem an der Menge der Bilder, die erst nach und nach hätten ausgewertet werden können, sagte ein Polizeisprecher. Der Erlebnispark hatte seine Überwachungsvideos zur Verfügung gestellt. Auf ihnen war letztlich auch zu sehen, wie der Mann das Kind am vergangenen Samstag ansprach.