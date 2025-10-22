Museen besuchen, durch historische Schlösser spazieren, in Thermen entspannen oder mit einer Stadtführung Neues über die Nachbarstadt erfahren – die Region Stuttgart bietet zahlreiche Möglichkeiten. Mit der ErlebnisCard lassen sich diese Angebote mühelos nutzen.

Ob für einen spontanen Ausflug, einen entspannten Nachmittag oder ein ganzes Wochenende: Mit der ErlebnisCard wird die Vielfalt der Region Stuttgart mühelos erlebbar. Sie bietet 365 Tage lang freien Eintritt oder attraktive Vergünstigungen – und damit Zugang zu einer großen Bandbreite an Erlebnissen.

Über 70 Partner aus Kultur, Natur und Freizeit laden ein Dazu zählen kulturelle Highlights wie Museen und Ausstellungen, etwa das Linden-Museum in Stuttgart oder das Carl-Schweizer-Museum in Murrhardt. Auch sportliche und entspannende Angebote sind dabei wie die Panorama Therme in Beuren. Wer Lust auf Ausflüge hat, kann spannende Ziele wie die Wilhelma erkunden. Für Natur- und Outdoor-Begeisterte gibt es Angebote wie die Entdeckerwelt in Bad Urach und auch spannende Stadtführungen gehören dazu. So gibt es bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit passende Erlebnisse. Die Karte öffnet neue Perspektiven: Orte, die man vielleicht schon lange kennt, lassen sich neu entdecken – und bisher Unbekanntes liegt nur wenige Schritte vor der Haustür. So wird die eigene Heimat zum abwechslungsreichen Erlebnisraum.

ErlebnisCard sichern – digital oder klassisch

Die ErlebnisCard ist als digitale Karte (78 Euro) oder klassisch als Hardticket (88 Euro) erhältlich. Sie kann online sowie an Verkaufsstellen in der Region wie die Tourist-Informationen in Stuttgart, Esslingen oder Göppingen erworben werden.

Im persönlichen ErlebnisCard-Kundenkonto lässt sich jederzeit online einsehen, welche Angebote schon eingelöst oder noch offen sind. Zusätzlich gibt es bei der Registrierung ein kostenloses VVS-Tagesticket.

Und so funktioniert es:

Karte kaufen – online oder vor Ort Registrierung im Kundenkonto für Extras und Übersicht Karte beim Partner vorzeigen 365 Tage Erlebnisse genießen

Mit der ErlebnisCard lässt sich die Region Stuttgart bequem und vielseitig erleben, denn sie vereint zahlreiche Angebote aus Kultur, Natur und Freizeit – 365 Tage lang.

Wer mehr Informationen zu Angeboten, Vorteilen und Partnern haben möchte, wird hier fündig: Alle Partner der ErlebnisCard.