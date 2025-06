Feuer in Freizeitpark im Südwesten ausgebrochen

Der Freizeitpark ist im Südwesten ein beliebtes Ausflugsziel. Wegen eines Feuers müssen Menschen in Sicherheit gebracht werden. Es sind zahlreiche Retter im Einsatz.

red/dpa/lsw 17.06.2025 - 19:36 Uhr

Im Erlebnispark Tripsdrill ist in einem Keller Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, wurden Menschen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr habe den Brand in der Freizeitanlage im Kreis Heilbronn unter Kontrolle gebracht. Wie ein Polizeisprecher ergänzte, wurden weder Besucher noch Einsatzkräfte verletzt.