Der Freizeitpark ist im Südwesten ein beliebtes Ausflugsziel. Wegen eines Brands müssen Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei ist sich sicher, was das Feuer ausgelöst hat.

Der Brand in einem Keller des Erlebnisparks Tripsdrill ist, wie zunächst auch von der Feuerwehr vermutet, von einem technischen Defekt ausgelöst worden. Unklar sei allerdings noch, wie viel Schaden bei dem Feuer in der Freizeitanlage im Kreis Heilbronn entstanden sei, sagte ein Polizeisprecher weiter. Nach Angaben einer Sprecherin des Parks waren bei dem Zwischenfall weder Besucher noch Einsatzkräfte verletzt worden.

Laut Park-Sprecherin war es am Dienstagnachmittag in einem der Museumsbereiche zu dem Brand gekommen. „Die Sicherheitssysteme haben optimal gegriffen, so dass die umliegenden Feuerwehren Cleebronn und Brackenheim in Kürze vor Ort waren, um den Brandherd schnell zu löschen“, sagte sie. „Der Parkbetrieb lief regulär weiter.“ Der betroffene Bereich liegt unter dem „Gasthaus zur Altweibermühle“.

Tripsdrill ist ein beliebtes Ausflugsziel in Baden-Württemberg. Der Erlebnispark hatte im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. 880.000 Menschen kamen nach früheren Angaben in den Park.