Ermittlungen Am Bodensee wabert das Gerücht der Wählerbestechung
Der Staatsschutz ermittelt, ob in Radolfzell Wählerstimmen gekauft werden sollten. Die zuständige Staatsanwaltschaft hält sich mit Vorwürfen zurück.
Es gibt Straftaten, die werden so selten begangen, dass sie in keiner Statistik auftauchen. Wählerbestechung ist eine davon, zumindest hierzulande.