Ein Auto rast in Leipzig in eine Menschenmenge: Es gibt zwei Tote und viele Verletzte. Das Motiv des 33 Jahre alten Fahrers ist unklar. Was die Ermittler bislang wissen – und was im Dunkeln liegt.
05.05.2026 - 09:22 Uhr
Leipzig - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten soll der Fahrer des Autos heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 33-Jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Das Motiv des Mannes ist noch unklar.