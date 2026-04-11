Durchdrehende Reifen und riskante Überholmanöver: Ein 22-jähriger Mann liefert sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das hat Konsequenzen für den Raser.

red/dpa/lsw 11.04.2026 - 10:29 Uhr

Mit einer Geschwindigkeit von mindestens 125 Kilometer pro Stunde ist ein 22-Jähriger durch das Stadtgebiet von Mannheim gerast und hat sich dabei eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Einer zivilen Streife waren in der Nacht zunächst die durchdrehenden Reifen des Autos aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend habe der Fahrer stark beschleunigt.