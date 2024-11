VfB Stuttgart Champions League Was Atalanta Bergamo dem VfB voraus hat

Mit 29 Treffern in elf Ligaspielen läuft das Offensivspiel von Atalanta Bergamo auf Hochtouren. Vor dem Auftritt in Stuttgart am Mittwoch übertrumpft der Europa-League-Sieger den VfB in vielerlei Hinsicht. Aber auch der VfB besitzt seine Vorteile.