Nach einer Attacke auf zwei Frauen und zwei Kinder in Filderstadt kommen weitere mögliche Taten des Mannes ans Licht. Der psychisch auffällige 27-Jährige ist in Haft.
Große Aufregung am Freitag in Filderstadt: Ein Mann soll am Morgen nahe der Saarstraße zwischen Plattenhardt und Bonlanden erst zwei Sechstklässler angegriffen – einen Jungen hat er geschlagen, den anderen wollte er vom Fahrrad stoßen – und kurz darauf zwei Frauen zu Boden gestoßen haben. Die 38 und 55 Jahre alte Frauen erlitten nach Angaben der Behörden einen Armbruch und Hämatome am Kopf und mussten in einer Klinik behandelt werden. Der Angreifer – verdächtig ist ein 27-Jähriger, der in Filderstadt lebt – konnte flüchten, wurde dann aber von der Polizei festgenommen. Der mutmaßliche Täter und die Opfer haben sich wohl nicht gekannt.