Junge Kuriere sollen mehr als 30 Kilogramm Kokain mit Reisebussen nach Prag gebracht haben. Warum Schlagsahne dabei eine entscheidende Rolle spielte.
11.02.2026 - 12:25 Uhr
Prag - Eine mutmaßliche Drogenbande soll Kokain auf besonders raffinierte Weise in Torten versteckt und dann geschmuggelt haben. Auf diese Art seien mehr als 30 Kilogramm des Rauschgifts von Berlin nach Prag gekommen, teilte eine Sprecherin der Anti-Drogen-Zentrale der tschechischen Polizei mit. "Sie dekorierten die Torten mit Schlagsahne, damit weder der Inhalt noch der Schnitt, mit dessen Hilfe sie die Füllung verändert hatten, zu sehen waren", führte sie aus.