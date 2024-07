Eine brutale Auseinandersetzung unter Drogenhändlern hält die Kölner Polizei in Atem. «Es ist eine neue Gewalteskalation eingetreten», sagt der Kripochef.

dpa 09.07.2024 - 16:41 Uhr

Köln - Nach den Entführungen und Explosionen der vergangenen Tage im Zusammenhang mit einem Konflikt unter Drogenhändlern sieht die Kölner Polizei "eine neue Dimension der Gewalt im Bereich der organisierten Kriminalität". Diese habe es in Deutschland so noch nicht gegeben, sagte Kriminaldirektor Michael Esser heute in Köln. Es handele sich um einen der komplexesten Einsätze, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren zu bewältigen gehabt habe.