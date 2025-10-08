Nach einem Busunfall in Fellbach, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Das betroffene Busunternehmen hält sich bedeckt.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Glück im Unglück – so könnte man die Folgen eines Busunfalls bilanzieren, der am frühen Dienstagnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) passiert ist. Ein Busfahrer verwechselte Gas- und Bremspedal – der Linienbus krachte daraufhin in das Wartehäuschen einer Haltestelle. Vier Menschen wurden leicht verletzt – der Fahrer selbst, zwei Fahrgäste und eine Frau, die an der Haltestelle stand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

 

Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. „Unfälle passieren, weil irgendjemand etwas falsch macht – sonst würden sie nicht passieren“, sagt Holger Bienert, der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim zuständigen Polizeipräsidium Aalen. Man gehe von einem Fahrfehler aus, sagt Bienert. Alkohol oder gesundheitliche Probleme habe man überprüft und ausgeschlossen. „Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 melden.

Das Busunternehmen Schlienz mit Sitz in Kernen wollte auf Nachfrage keine näheren Angaben zu dem Unfall machen. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Wir können keine Aussage zu Details machen, die Unfallaufnahme wurde durch die Polizei durchgeführt. Was bisher veröffentlicht wurde, können wir nicht kommentieren, wir haben keine genaueren Informationen.“