Ein Mann soll eine Sechsjährige aus dem Erlebnisbad Rulantica in Baden-Württemberg gelockt und missbraucht haben. Er wurde in Rumänien festgenommen. Nun gibt es einen neuen Sachstand.
22.08.2025 - 12:10 Uhr
Bukarest - Der 31-Jährige, der ein kleines Mädchen aus dem südbadischen Freizeitbad Rulantica missbraucht haben soll, ist von der rumänischen Polizei an deutsche Behörden überstellt worden. Das teilte die Polizei im nordwestrumänischen Oradea der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Übergabe habe am Donnerstag am Bukarester Flughafen "Henri Coanda" stattgefunden.