Ein Spaziergänger hatte die Leiche der 45-Jährigen am Sonntagmorgen in einem Wald gefunden. Stunden zuvor war der 19-jährige Sohn der Frau mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben.

dpa 24.09.2025 - 12:30 Uhr

Eberbach - Nach dem Fund einer Toten in einem Waldstück Stunden nachdem ihr 19-jähriger Sohn mit seinem Auto gegen eine Brücke gefahren und gestorben war, gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Insbesondere nach der Obduktion der Leiche der 45-Jährigen bestehe der Verdacht, dass der Sohn zunächst seine Mutter und dann sich selbst getötet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat in Baden-Württemberg und das Motiv seien noch Gegenstand der Ermittlungen.