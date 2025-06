In Erfurt sind sechs Bundeswehr-Fahrzeuge ausgebrannt. Nun ist dazu ein russischsprachiges Video mit Bildern vom Tatgeschehen aufgetaucht. Der Urheber stellt einen Bezug zum Ukraine-Krieg her.

dpa 26.06.2025 - 21:58 Uhr

Erfurt - Nach dem Brandanschlag auf sechs Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt ist ein Video dazu in einem russischsprachigen Telegram-Kanal veröffentlicht worden. In dem Video sind Fotos der Fahrzeuge in noch unbeschädigtem und dann in brennendem Zustand zu sehen, wie der MDR und das Nachrichtenportal t-online zuerst berichteten. Der Brand ist in einem frühen Stadium ohne Einsatzkräfte vor Ort zu sehen.