Rund drei Monate nach einem sexuell motivierten Angriff auf eine Frau in Fellbach liegen der Polizei Fotos von einem Verdächtigen vor – er hatte das Opfer einfach zu Boden gerissen.

Sascha Sauer 14.10.2025 - 17:13 Uhr

Die Polizei hat neue Hinweise zum Fall eines sexuellen Übergriffs, der vor rund drei Monaten, am Sonntag, 13. Juli, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) begangen worden war. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei richtet sich der Verdacht inzwischen gegen einen bislang unbekannten Mann – von dem mittlerweile auch Fotos vorliegen (siehe Bildergalerie).