Zwischen September 2023 und Januar 2025 wurde in Reichenbach (Kreis Esslingen) mehrfach gezündelt. Jetzt wurden vier Tatverdächtige ermittelt – sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt.
27.03.2026 - 16:48 Uhr
Eine Serie von Bränden hat zwischen September 2023 und Januar 2025 die Feuerwehr in Reichenbach an der Fils beschäftigt. Die Brände waren vorsätzlich gelegt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben mit Hochdruck an der Aufklärung der Fälle gearbeitet – und können jetzt einen Erfolg vermelden.