Zwischen September 2023 und Januar 2025 wurde in Reichenbach (Kreis Esslingen) mehrfach gezündelt. Jetzt wurden vier Tatverdächtige ermittelt – sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt.

Eine Serie von Bränden hat zwischen September 2023 und Januar 2025 die Feuerwehr in Reichenbach an der Fils beschäftigt. Die Brände waren vorsätzlich gelegt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben mit Hochdruck an der Aufklärung der Fälle gearbeitet – und können jetzt einen Erfolg vermelden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, ist es „im Zuge von akribischen und zeitintensiven Ermittlungen“ gelungen, vier Tatverdächtige zu identifizieren. Die mutmaßlichen Brandstifter, die jetzt 15 und 16 Jahre alt sind, stammen aus dem Landkreis Esslingen.

Die Teenager stehen im Verdacht, in mehreren Straßen in Reichenbach unter anderem Mülltonnen, gelbe Säcke, Hecken, Altkleidercontainer und Schuppen angezündet zu haben. Unmittelbar nach dem Brand einer Gartenhütte im Bereich der Neuwiesenstraße Ende Dezember 2024 hatten Zeugen drei männliche Personen wahrgenommen. Diese wurden auch von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Die Bilder hat die Polizei für die Öffentlichkeitsfahndung genutzt. So kamen die Ermittler, zusammen mit Zeugenhinweisen und einer umfangreichen Tatortarbeit, den vier Jugendlichen auf die Spur. Wie viele der mehr als 30 Fälle mit einem Gesamtsachschaden von mehr als 200 000 Euro auf das Konto der Tatverdächtigen gehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge befinden sich die vier Jugendlichen bis zu einer möglichen Anklageerhebung auf freiem Fuß.