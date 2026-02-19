Die Birma-Kater Hubert und Staller waren im Allgäu ein festes Gespann - bis die Nachbarn der Besitzerin umzogen und Staller spurlos verschwand. Dann kam ein Verdacht auf.

dpa 19.02.2026 - 10:10 Uhr

Füssen/Bautzen - Ein Paar aus dem Allgäu hat bei seinem Umzug neben den eigenen Sachen auch einen Birma-Kater der Nachbarin mitgenommen. Das Tier namens Staller sei verschwunden, als die Nachbarn der in Füssen wohnenden Besitzerin nach Sachsen umgezogen seien, teilte die Polizei mit. Weil Staller mit seinem Kompagnon, Birma-Kater Hubert, als Freigänger auch immer wieder bei den Nachbarn war, habe die Besitzerin der Tiere der Polizei schließlich den Verdacht auf Diebstahl gemeldet.