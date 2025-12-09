Der mutmaßliche Geldfälscher bezeichnete sich als «Marktführer im deutschsprachigen Raum». Intensive Ermittlungen brachten die Polizei auf seine Spur.
09.12.2025 - 12:26 Uhr
Ingolstadt - Der nach Polizeiangaben bundesweit größte aktive Geldfälscher ist Ermittlern in Bayern und Nordrhein-Westfalen ins Netz gegangen. Der 32-Jährige aus Wuppertal soll zusammen mit seiner Lebensgefährtin seit 2023 nach bisherigem Ermittlungsstand mehr als 300.000 Euro Falschgeld hergestellt und in den Markt gebracht haben.