Nach dem Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde ermittelt die Polizei einen Tatverdächtigen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Was bislang bekannt ist.
17.03.2026 - 09:03 Uhr
Eckernförde/Kiel - Ermittlungserfolg im Fall eines in der Ostsee-Hafenstadt Eckernförde getöteten Jugendlichen: Nach umfangreichen Ermittlungen ist am Montagnachmittag ein 23 Jahre alter Mann in Bremen festgenommen worden, wie die Polizei am Morgen berichtete. "Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags zum Nachteil des Jugendlichen."