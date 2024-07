Mutmaßliches Gewaltdelikt in Bayern - Fahndung nach Täter

Die Polizei findet einen toten Mann in einem Anwesen am Ammersee - und geht von einem Gewaltdelikt aus. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter läuft auf Hochtouren.

dpa 13.07.2024 - 17:33 Uhr

Herrsching - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Herrsching am Ammersee in Oberbayern fahndet die Polizei weiter auf Hochtouren nach dem flüchtigen Täter. Mit starken Kräften seien mögliche Fluchtstrecken überprüft sowie nach Beweismitteln gesucht worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Neben Spürhunden waren demnach auch Taucher im Einsatz.