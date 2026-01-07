Patienten mit Hirn-Aneurysma-Erkrankungen in der großflächigen Region um Ludwigsburg profitieren von schonenden, hochmodernen Behandlungsmethoden. Das zeigt jetzt eine Studie.
07.01.2026 - 16:00 Uhr
Eine nationale wissenschaftliche Auszeichnung lenkt den Blick auf den Kreis Ludwigsburg: Das Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie am RKH Klinikum Ludwigsburg wurde für seine Forschung zur modernen Behandlung von Hirn-Aneurysmen ausgezeichnet. Das teilt die RKH Gesundheit mit. Im Mittelpunkt stand eine Untersuchung zu besonders schonenden, beschichteten Gefäßimplantaten – Flow-Diverter-Stents –, die vielen Patienten mit Hirn-Aneurysmen deutliche Vorteile bieten.