Mitte der 1980er Jahre hob der Italiener seine Bewegung aus der Taufe – ein Gegenmodell zum Fast Food aus den USA. Inzwischen ist die Organisation rund um die Welt in vielen Ländern vertreten.
22.05.2026 - 06:23 Uhr
Mailand - Der Gründer der weltweiten Genussbewegung Slow Food, Carlo Petrini, ist tot. Der Italiener starb am Donnerstagabend nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren in seiner Heimatstadt Bra, einer 30.000-Einwohner-Gemeinde in der norditalienischen Region Piemont, wie die Organisation mitteilte.