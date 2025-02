In den vergangenen Jahren kannte Chinas Ausbau bei Solaranlagen kein Halten. Doch ein Branchen-Verband geht mit gedämpften Erwartungen in dieses Jahr. Woran liegt das?

dpa 27.02.2025 - 10:22 Uhr

Peking - Erstmals seit sechs Jahren könnte sich der Ausbau von Solaranlagen in China verlangsamen. Der chinesische Verband der Photovoltaik-Firmen rechnet in diesem Jahr mit einem in Leistung gemessenen Zubau von 215 bis 255 Gigawatt, wie es bei einer Tagung in Peking hieß.