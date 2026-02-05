Der Süden Deutschlands ist sonniger als der Norden. Dementsprechend sind auch Solaranlagen im Süden häufig produktiver.
05.02.2026 - 05:00 Uhr
München - Bei der Solarstromerzeugung haben süddeutsche Hausbesitzer leichte Vorteile: Im vergangenen Jahr produzierten private Solaranlagen in Saarland und im Bayern im Schnitt den meisten Strom. Schleswig-Holstein war das Schlusslicht, wie der Energiekonzern Eon auf Grundlage von Daten des Deutschen Wetterdiensts und der Bundesnetzagentur errechnet hat. Als Durchschnittsleistung einer typischen privaten Solaranlage auf dem Dach nahmen die Autoren der Analyse 10 Kilowatt Peak an.