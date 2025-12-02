 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig

Erneuerbare Energien Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig

Erneuerbare Energien: Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig
1
Künftig können sich noch mehr Windräder in der Region Stuttgart drehen, auch wenn selbst die Regionalräte bei manchen Standorten Bauchweh haben. Foto: IMAGO/imagebroker

Jetzt steht es endlich fest: In 89 Gebieten in der Region Stuttgart können künftig Windräder gebaut werden – auch einige umstrittene Standorte sind weiter dabei.

Klima/Nachhaltigkeit : Thomas Faltin (fal)

Bald ist es vollbracht: Nach mehr als drei Jahren der Planungen mit zwei Offenlegungen und 10.000 Stellungnahmen und nach vielen kontroversen Debatten in den Gremien und in der Öffentlichkeit wird die Regionalversammlung an diesem Mittwoch den endgültigen Windkraftplan verabschieden. Danach stehen in der Region Stuttgart 89 Gebiete mit zusammen exakt 7085,45 Hektar zur Verfügung, in denen Windräder betrieben werden dürfen (siehe Karte).

 

Chefplaner Thomas Kiwitt vom Verband Region Stuttgart (VRS) machte deutlich: Anderswo werde es künftig nur noch in absoluten Ausnahmefällen möglich sein, eine Genehmigung zu erhalten. Insgesamt hat der Regionalverband damit die Vorgabe des Landes, mindestens 1,8 Prozent der Region als Vorrangflächen für Windkraft auszuweisen, knapp geschafft: Es sind jetzt 1,9 Prozent.

Fraktionen wollen am Mittwoch keine Standorte mehr diskutieren

Allzu viele Veränderungen hat es gegenüber dem letzten Entwurf vom Frühjahr dieses Jahres nicht mehr gegeben. Lediglich ein Gebiet bei Sindelfingen (Regionalnummer BB-19), das schon gestrichen war, wurde wieder aufgenommen, allerdings mit lediglich sechs statt der ursprünglich 142 Hektar. Bei sechs weiteren Gebieten hat der Regionalverband Korrekturen an der Größe vorgenommen, weil Windräder womöglich zu nahe an Aussiedlerhöfen oder Wohngebieten hätten errichtet werden können. Grundsätzlich müssen mindestens 800 Meter Abstand zu Siedlungen eingehalten werden.

Bei diesem Stand dürfte es an diesem Mittwoch in der Regionalversammlung bleiben. Denn die Fraktionen haben offenbar vereinbart, in der Sitzung nicht mehr einzelne Standorte zur Disposition zu stellen. So will man verhindern, dass die Abstimmung scheitert – das hätte eine weitere Verzögerung von mindestens einem halben Jahr zur Folge, und schlimmstenfalls könnte das Land dem Verband das gesamte Verfahren entziehen.

Die Standorte ballen sich im Westen und im Osten der Region Stuttgart. Foto: Björn Locke

Dieses Endergebnis bedeutet auch: Bei mehreren umstrittenen Gebieten wird sich höchstwahrscheinlich nichts mehr tun. So bleibt in Stuttgart der Standort nahe der Solitude (S-02) gestrichen – dort wollten die Stadtwerke Stuttgart und ein privates Unternehmen mehrere Anlagen bauen. Die Bernhartshöhe bei Vaihingen (S-03) ist dagegen weiter dabei – dort sind in einem kleinen Gebiet mit 15 Hektar nahe des Autobahnkreuzes Stuttgart Windräder möglich.

Sehr zum Ärger von vielen Naturschützern, des Landratsamtes Ludwigsburg und sogar des Regierungspräsidiums Stuttgart ist ein Standort bei Hemmingen (LB-08) nicht von der Liste verschwunden. Der Nabu spricht von einem Rastgebiet für Zugvögel von landesweiter Bedeutung. Thomas Kiwitt räumt ein, dass es sich „zweifelsfrei um ein außerordentlich bedeutsames Rastgebiet“ handle.

Aber Land und Bund hätten ein beschleunigtes Verfahren gefordert, die EU habe Abstriche beim Artenschutz gemacht – das habe nun Folgen. Die Grünen hätten diesen Standort gerne nochmals diskutiert, räumt Regionalrat Leo Buchholz ein: „Da haben wir schon Bauchweh.“ Aber um das ganze Verfahren nicht zu gefährden, halten sich auch die Grünen an die Absprache. Buchholz’ Hoffnung ist, dass der Standort im konkreten Genehmigungsverfahren noch scheitert.

Unsere Empfehlung für Sie

Windpark im Strohgäu: „Es ist ein Armutszeugnis“: Naturschützer machen ihrem Unmut Luft

Windpark im Strohgäu „Es ist ein Armutszeugnis“: Naturschützer machen ihrem Unmut Luft

Wo können Windparks entstehen? Darüber entscheidet die Regionalversammlung am 3. Dezember. Doch nicht alle Standorte kommen in der Bevölkerung gut an.

Überhaupt zeigt dieses Gebiet bei Hemmingen das grundsätzliche Dilemma der Regionalräte: Um überhaupt auf die 1,8 Prozent Fläche zu kommen, konnte man am Schluss quasi keine Gebiete mehr streichen, auch wenn die Verwaltung und manche Fraktionen Hindernisgründe sehen. Es gab aber schlicht keinen Spielraum mehr.

Mehrere Fraktionen in der Regionalversammlung kritisierten deshalb immer wieder den Fakt, dass so dicht besiedelte und mit großen Industrieflächen ausgestattete Regionen wie Stuttgart gleich viel Fläche bringen müssen wie ländliche Regionen. Roland Schmid von der CDU-Fraktion bringt es auf den Punkt: „Wir müssen Leuten, die gute Gründe gegen einen Standort vortragen, trotzdem sagen, dass es dabei bleibt.“ Am Ende will auch die CDU das Paket nicht mehr aufschnüren.

Fehlende Abwahlgründe für den Standort Sandkopf in Stuttgart

Im Laufe des Verfahrens hat aber nicht nur die Verwaltung Flächen wegen zwingender Ausschlussgründe wie zum Beispiel der Flugsicherung aus dem Rennen genommen. Sondern eine Mehrheit der Fraktionen hat im April Standorte auch aus politischen Gründen eliminiert, wie etwa den Sandkopf in Stuttgart. Die Bürgerinitiative Pro Schurwald geißelte immer die mangelnde Transparenz der Entscheidungen – tatsächlich hatte es auch im April hinter den Kulissen Absprachen zwischen den Fraktionen gegeben. Nicht nur zum Sandkopf fehlt deshalb bis heute eine schlüssige Begründung für die Abwahl.

Unsere Empfehlung für Sie

Regionalverband: Kreis Göppingen soll 19 neue Flächen für Windräder bekommen

Regionalverband Kreis Göppingen soll 19 neue Flächen für Windräder bekommen

Nach zwei Beteiligungsrunden will die Regionalversammlung neue Vorranggebiete für Windräder beschließen. Im Kreis Göppingen sind 19 Flächen dafür geplant.

Insgesamt wurde die Kulisse in dem dreijährigen Prozess von anfänglich 106 auf jetzt 89 Gebiete reduziert; rund 1400 Hektar oder 0,7 Prozent der Regionsfläche sind weggefallen.

Gerade die Windkraftgegner auf dem Schurwald dürften enttäuscht bleiben. Sie hatten die Absetzung von vier Standorten (RM-33, RM-34, GP-01 und GP-03) gefordert. Es liege bei manchen kleinen Teilorten von Schorndorf oder Adelberg eine Umzingelung vor, auch nach der Vorgabe des Regionalverbandes, dass mindestens 60 Grad der Blickrichtung frei von Windrädern bleiben müsse. Zudem gebe es ein Lärmproblem. Die Mehrheit der Regionalversammlung glaubt aber offensichtlich Chefplaner Thomas Kiwitt, nach dem es keine Umzingelung gebe.

Mehrere neue Gebiete haben es übrigens nicht in die Planungen geschafft, obwohl dort die Kommunen für eine Aufnahme waren. Zu diesen Kommunen gehören Waiblingen, Böhmenkirch und Wiesensteig. Das hätte das Verfahren aber verschleppt und rechtliche Unsicherheiten erzeugt, sagt Thomas Kiwitt. Die Flächen könnten nachträglich aber noch aufgenommen werden.

Weitere Themen

Infos zu Bus und Bahn: VVS oder App aus Kanada? Wer hat die beste Fahrplanauskunft für Stuttgart?

Infos zu Bus und Bahn VVS oder App aus Kanada? Wer hat die beste Fahrplanauskunft für Stuttgart?

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat seine App für Fahrplanauskünfte gerade modernisiert. Aber aus Montreal kommt die Botschaft: Da geht noch was.
Von Andreas Geldner
Erneuerbare Energien: Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig

Erneuerbare Energien Der neue Windkraftplan für die Region Stuttgart ist fertig

Jetzt steht es endlich fest: In 89 Gebieten in der Region Stuttgart können künftig Windräder gebaut werden – auch einige umstrittene Standorte sind weiter dabei.
Von Thomas Faltin
Nahverkehr in Stuttgart: Sauberer Busverkehr verursacht hohe Kosten

Nahverkehr in Stuttgart Sauberer Busverkehr verursacht hohe Kosten

Trotz knapper Kassen unterstützt Stuttgart die teure Umstellung der SSB-Busflotte auf emissionsarme Wasserstoff- und Batteriebusse – Millionen fließen in Fahrzeuge und Infrastruktur.
Von Christian Milankovic
„Viva Frida Kahlo“ in Stuttgart: Wie gut ist die Ausstellungsshow „Viva Frida Kahlo“ in der Schleyerhalle?

„Viva Frida Kahlo“ in Stuttgart Wie gut ist die Ausstellungsshow „Viva Frida Kahlo“ in der Schleyerhalle?

Die Schleyerhalle verwandelt sich in die Farbenwunderwelt der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Was taugt die Ausstellungsshow „Viva Frida Kahlo“? Wir waren schon dort.
Von Nikolai B. Forstbauer
Schulen in Stuttgart: Entscheidung abgesetzt – Zukunft der Werkrealschulen wieder offen

Schulen in Stuttgart Entscheidung abgesetzt – Zukunft der Werkrealschulen wieder offen

Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer hat die Entscheidung zur Abwicklung der Werkrealschulen von der Tagesordnung genommen. Das sind die Gründe.
Von Alexandra Kratz
Wilhelmsplatz in Stuttgart: Nach neun Monaten Leerstand: Il Pomodoro feiert sein Comeback

Wilhelmsplatz in Stuttgart Nach neun Monaten Leerstand: Il Pomodoro feiert sein Comeback

Ein dreiviertel Jahr stand das Kultlokal Il Pomodoro am Wilhelmsplatz leer. Seit Dienstag ist es wieder geöffnet. Gründer Michele Compagnoni kehrt nach schwerer Krankheit zurück.
Von Uwe Bogen
Betrug in Untertürkheim: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck – Zeugen gesucht

Betrug in Untertürkheim Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldschmuck – Zeugen gesucht

Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizisten aus und erbeuteten hochwertigen Goldschmuck einer 73-Jährigen. Die Ermittler suchen Hinweise und warnen vor ähnlichen Anrufen.
Von mmf
Reality-Star zurück in Stuttgart: „Checker vom Neckar“ – Cosimo schenkt Jugendfreund ein Weihnachtswunder

Reality-Star zurück in Stuttgart „Checker vom Neckar“ – Cosimo schenkt Jugendfreund ein Weihnachtswunder

Reality-Star Cosimo kehrt in die Heimat zurück, um einem Jugendfreund ein Weihnachtswunder zu bereiten. Einst zogen die beiden durch Stuttgarter Clubs. Erinnerungen werden wach.
Von Uwe Bogen
Gesellschaft der Stadt: Selbstanzeige nach Vorwürfen bei Wasen-Veranstalter in.Stuttgart

Gesellschaft der Stadt Selbstanzeige nach Vorwürfen bei Wasen-Veranstalter in.Stuttgart

In die Vorgänge bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart kommt Bewegung: ein Mitarbeiter scheidet einvernehmlich aus und schaltet selbst die Justiz ein.
Von Uwe Bogen und Andreas Müller
Kunst-Ikone aus Mexiko: Wie viel Frida Kahlo ist in Stuttgart zu erleben?

Kunst-Ikone aus Mexiko Wie viel Frida Kahlo ist in Stuttgart zu erleben?

Frida Kahlos Bilder gleichen wie ihr Leben einer wilden Achterbahnfahrt. Jetzt gastiert die Show „Viva Frida Kahlo“ in der Schleyerhalle. Gibt es noch mehr Frida Kahlo in Stuttgart?
Von Nikolai B. Forstbauer
Weitere Artikel zu Stuttgart Windkraft Verband Region Stuttgart Energie Infografik
 
 