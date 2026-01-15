Im Südwesten entstehen mehr Windräder, doch das Ausbauziel bleibt in weiter Ferne. Warum laut Experten deutlich mehr Anlagen gebraucht werden.
15.01.2026 - 14:25 Uhr
Der Ausbau der Windkraft im Südwesten kommt voran. Im vergangenen Jahr wuchs der Bestand um 24 Anlagen, teilten der Bundesverband Windenergie sowie der Verband VDMA Power Systems in Berlin mit. Die installierte Leistung wuchs um insgesamt 171 Megawatt. Insgesamt wurden im Land 36 Anlagen neue gebaut und zwölf wurden 2025 zurückgebaut.