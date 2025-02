In Deutschland läuft es mit dem Ausbau der Windkraft relativ gut - in Europa insgesamt laut Windkraftverband aber eher weniger. Woran liegt das?

red/dpa 27.02.2025 - 06:44 Uhr

In Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Verbands WindEurope so viel Windkraftanlagen gebaut worden wie in keinem anderen Land Europas. Mit neuen Installationen an Land sowie auf See in Höhe von mehr als 4 Gigawatt (GW) liegt die Bundesrepublik an der Spitze, gefolgt vom Vereinigten Königreich (rund 1,9 GW), Frankreich (rund 1,7 GW) und Finnland (1,4 GW), wie aus Daten des Industrieverbandes hervorgeht.