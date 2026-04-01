Chinas billige Solarzellen sorgen für Spannungen mit Handelspartnern. Auch in Deutschland war der Kostendruck spürbar. Wie eine neue Regelung dagegen helfen soll und was sie für Deutschland bedeutet.
01.04.2026 - 04:25 Uhr
Peking - Chinas Solarwirtschaft muss seit heute auf eine Steuererleichterung für ihre Exporte verzichten. Die Regeländerung erfolgt vor dem Hintergrund eines starken Überangebots in China und erbitterten Preiskämpfen, die bei Pekings Handelspartnern schon länger für Unmut sorgen.