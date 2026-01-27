Taugen Wind und Sonne für eine verlässliche Stromversorgung? Kritiker säen immer wieder Zweifel. Die Förderbank KfW kommt auf Basis der jüngsten Zahlen zu einem anderen Ergebnis.
27.01.2026 - 12:14 Uhr
Frankfurt/Main - Wind und Sonne liefern einer KfW-Analyse zufolge nur an 15 Tagen im Jahr keinen Strom. Im Schnitt der vergangenen drei Jahre seien in Deutschland nur an vier Prozent aller Tage im Jahr ungünstige Bedingungen für die beiden Energiequellen zusammengefallen, schreibt die Förderbank in einer Analyse. Ihr Fazit: "Erneuerbare Energien sind inzwischen die Basis der Stromerzeugung in Deutschland."