Rotenwaldstraße und Parkplatz am Birkenkopf gesperrt

Erneuerung des Stromnetzes in Stuttgart

Autofahrer müssen mit Umwegen rechnen: Ab 25. Oktober ist die Abbiegespur der Rotenwald- in die Geißeichstraße gesperrt. Und auch der Parkplatz am Birkenkopf kann nicht genutzt werden. Hintergrund sind Arbeiten an Stromleitungen der Stuttgart Netze.

Alexander Müller 25.10.2024 - 06:00 Uhr

Von Freitag, 25. Oktober, an müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen: Bis Montag, 4. November, ist die Abbiegespur von der Rotenwald- in die Geißeichstraße in Fahrtrichtung Botnang und weiter zum Killesberg gesperrt. Bis zum 22. November ist der Parkplatz am Birkenkopf gesperrt.